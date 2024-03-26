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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 08:48 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 08:48

Denizli'de komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’de komşusuyla gürültü nedeniyle tartışan adam yanındaki silahıyla komşusunu öldürdü, kiracısını yaraladı. Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gürültüden rahatsız olan Hasan E., komşusu İbrahim Kızılkaya (57), ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan E, yanındaki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Hasan E., tarafın açılan ateş sonucu İbrahim Kızılkaya, ve ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kiracı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Kızılkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen kiracının ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı Hasan E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

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