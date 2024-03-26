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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 21:17 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 21:19

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Giriş kattaki dairenin yola fırlayan korkulukları 1 araca hasar verirken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesi Emek Mahallesi Cami Sokak üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmındaki doğalgaz hattında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camlarındaki demir korkuluklar yola fırlayarak park halindeki 1 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve sarsıntı nedeniyle vatandaşlar binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede başlayan yangına müdahale ederek, söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve o sırada evde olan Eren Ş. ve binada yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken, Eren Ş. ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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