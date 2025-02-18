Denizli'de facia: 2 ölü 26 yaralı! Vali Coşkun: "Kazanın sebebi çalışmaların ardından netlik kazanacak"

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 21:25

Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi Denizli - Salihli karayolunda meydana gelen kazada, Besim G., idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Besim G.'nin hakimiyetini kaybetmesi sonucu içerisinde öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunduğu midibüs önce karşı şeride geçti, ardından yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yan yatan midibüsü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ilk olarak midibüsten kendi imkanlarıyla çıkan öğrencilere müdahalede bulundu. Araçta sıkışan kişiler ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

İZMİR'DEN DENİZLİ'YE ŞAMPİYONAYA KATILMAK İÇİN GELİYORLARDI

İzmir'den hareket eden midibüsün Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonasına katılacak olan İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıdığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonrasında kazada hayatını kaybeden iki genç ise kimlik tespitleri yapılması amacıyla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ön incelemede kazada hayatını kaybedenlerin R.K. ve E.Y.K., olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden iki öğrencinin cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılması bekleniyor.

"KAZANIN SEBEBİ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK"

Kazanın ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazanın meydana geliş nedeninin jandarma trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda netlik kazanacağını ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonasına İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrencimiz maalesef hayatını kaybetti. 26 da yaralımız var. Yaralılarımız tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlanıldı. Vefat eden öğrencilerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebini ise arkadaşımız çalışmalarını başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

Öte yandan, bir süre tek şeritten yönlendirilen trafik, kaza yapan midibüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. Öğrencilere ait eşyaların ise jandarma ekipleri tarafından adli emanete alınması ise dikkatlerden kaçmadı.