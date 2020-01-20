Denizli Serinhisar'da görüntülenen domuz sürüsü şaşkınlık yarattı 20.01.2020 16:36

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. İlginç olayda bazı vatandaşların ise kaçışan domuz sürüsünü korku dolu bakışlarla izlediği öğrenildi.

Olay, Serinhisar-Yüreğir Mahallesi arasındaki Kapanlık mevkinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Görüntülerde, bir dolmuş minibüsündeki yolcular sürücüyü görünce önce şaşırıyor ardından çeşitli yorumlar yapmaya başlıyor. İçerisinde yavruların da bulunduğu 20'ye yakın domuzdan oluşan sürü, yolun bir şeridini kapatarak koşuyor. Ardından ise yol kenarındaki tepelik alana çıkmaya çalışarak yoldan uzaklaşmak istiyor. Bu sırada tırmanamayan bazı domuzların ise tepelik alandan kayarak düştükleri görülüyor.

Olayı gören Alp Hasan Acar ise ilk başta gözler inanamadıklarını kaydederek daha sonra dolmuştakilerle birlikte cep telefonlarına sarılarak, kaçışan domuz sürüsünü çekmeye başladıklarını ifade etti. Acar, "Sürüyü görünce çok şaşırdık ve korktuk. Allah'a şükür kaza olmadı. Bu manzaraya çoğu zaman rastlarız. Soğuk havalarda yiyecek bulamadıklarında böyle yerleşim yerlerine doğru inerler ve böyle görürüz zaman zaman" dedi.