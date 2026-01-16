Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıDehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayetDehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayetGiriş Tarihi: 16 Ocak 2026 13:31 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Diyarbakır'da Tarık Alğam'ın, site bahçesinde Sinan Körtepe'yi (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Bunlar da Var 01:20GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen) 15.01.2026Perşembe 01:37GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok) 15.01.2026Perşembe 00:47Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada! 15.01.2026Perşembe 01:05GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya) 15.01.2026PerşembeCANLI YAYIN