PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Dehşet anları kamerada: Okul müdürünü üç çocuğunun gözü önünde vurduğu anları kayda aldırdı
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 10:45
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, bacaklarından yaralandı. Çocukların gözü önünde müdürü vuran saldırgan, o anları kayda aldırdı.
Bunlar da Var
01:38
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
15.10.2025
Çarşamba
01:35
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
15.10.2025
Çarşamba
00:30
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
15.10.2025
Çarşamba
00:42
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!
15.10.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN