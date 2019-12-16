Dehşet anı saniye saniye kamerada! Ölüm onu böyle yakaladı 16.12.2019 15:55

Antalya'dan Mevlana Caddesinde meydana gelen olayda, direksiyon başında fenalaşan Ender T., bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. Kazada kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi kişiden biri hayatını kaybetti.. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Meydan tarafına 35 ABS 367 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Ender T. aniden fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyer ve kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosuna daldı. Kazada, büroda görevli 1 üniversite personeli hayatını kaybederken 1 üniversite personeli de yaralandı. Olay anında büro önünde bulunan Anadolu Üniversitesi personelleri Aslı Orak ve İlknur Rukiye Çirik, üzerlerine gelen kontrolden çıkmış aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Çabası yeterli olmayan Aslı Orak aracın altında kalırken, İlknur Rukiye Çirik ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ilk müdahalesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan İlknur Rukiye Çirik'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Üç saatlik bir ameliyat geçiren 37 yaşındaki Aslı Orak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere aracın ofise dalması, iki kadının içeri kaçması ve yaralanma anları yansıdı.





REKTÖR'DEN TAZİYE MESAJI

Yaşanılan elim kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Aslı Orak'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Mesajında üzüntüsünü dile getiren Rektör Çomaklı şu ifadelere yer verdi:



"Açıköğretim sınavları yapılırken meydana gelen kaza neticesinde görevi başında hayatını kaybeden, Antalya ili Mevlâna Bürosu personeli Aslı Orak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan büro personelimiz İlknur Rukiye Çirik'e acil şifalar diliyorum."

Aslı Orak'ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben Antalya Kırcami Buynuzlukuyu Mezarlığı'na defnedilecek.