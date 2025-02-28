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Damadı ile kiracı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
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Damadı ile kiracı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 23:28

Kocaeli'de damadı ile kiracısı arasında anahtar meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayırmaya çalışan ev sahibi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Derince ilçesi 60 Evler Fatih Sultan Mahallesi Çimen Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Orhan Çep’in damadı ile kiracı arasında anahtar meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı ayırmaya çalışan 69 yaşındaki Orhan Çep, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan Çep'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çep, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtığı öğrenilen kiracıyı yakalayıp ifadesini almak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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