PODCAST CANLI YAYIN
D-140’ta feci kaza: Araç şarampole uçtu, 1 ölü 3 yaralı

D-140’ta feci kaza: Araç şarampole uçtu, 1 ölü 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçan araç hurdaya döndü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Ş. (41) yönetimindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Ş. ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Ümit Ş. ağır yaralı olarak SEAH'a kaldırılırken, Ç.Ç. ve H.G. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçta bulunan Aynur Şahin (68) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle