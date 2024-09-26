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Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
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Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 19:52 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 19:52

Çorum’da 5 gün önce evden çıkan 22 yaşındaki Samet Şeker’in cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül'den evden ayrılan kayıp geçtin bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker'in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Samet Şeker'in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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