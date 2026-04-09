Çorum'da takla atan sürücüye 111 bin TL ceza yağdı: Hem alkollü hem ehliyetsiz

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı

Çorum'da gece saat 01.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Burak Ş. yönetimindeki 19 AAN 695 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Akif Y. idaresindeki 06 CLP 618 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak durabildi.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Burak Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

111 Bin TL Rekor Ceza

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kazaya neden olan sürücü Burak Ş.'nin ehliyetinin olmadığı ve 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem ehliyetsiz hem de alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye, ilgili kanun maddeleri uyarınca toplamda 111 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.