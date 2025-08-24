Çorum’da korkunç olay: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

67 YAŞINDAKİ ADAMDAN HABER ALINAMADI

Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

YAKINLARI EVE GİRDİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Fuat Duyar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, kontrol için evine geldi. Kapının kilitli olması ve içeriden ses gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

EVE GİREN EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Alaca Belediyesi itfaiyesinin yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, evde yalnız yaşayan Fuat Duyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Duyar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.