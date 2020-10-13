Çorum'da kömür madeninde göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu oluşan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama ve ardından göçük meydana geldi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 1 işçinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Madenden çıkartılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.