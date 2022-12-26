Haberler Yaşam Videoları Çorum'da kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Çorum'da kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Çorum'da kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
26.12.2022 19:33

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:01
Hurdacıda çıkan yangın paniğe...
Yaşam 01:48
Kavşakta feci kaza:...
Yaşam 02:00
Adıyaman-Malatya karayolunda...
Yaşam 04:54
Denizli’de korkunç olay!
Yaşam 00:32
Otomobile çarpan motosikletli...
Yaşam 01:54
Kontrolden çıkan araç 15...
Yaşam 01:31
Hakkari’de dağdan düşen...
Yaşam 01:48
Elektrik direğini çalan...
Yaşam 02:56
Yol çalışmasını fark etmedi,...
Yaşam 00:21
Sarhoş sürücü seyyar satıcıyı...
Yaşam 02:48
Sarıyer'de ortaklar arasında...
Yaşam 01:28
Bilecik’te kontrolden çıkan...

Çorum’da hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonu meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kaza, Çorumİskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere Nevzat Yokuş yönetimindeki 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile Sadık B. yönetimindeki 19 FA 755 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Nevzat Yokuş ile araçta bulunan Hacer Cantürk kızları Nisa (20) ve Esra Cantürk (18) olduğu öğrenilirken Ayşe Yokuş ile minibüste bulunan Yeter, Sadık ve Yusuf Arslan ise yaralandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA