TIR ile servis minibüsü böyle çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile TIR'ın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.