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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 10:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 10:27

Çorum’da bir garip olay: "Evimde hırsız var" diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın, 5. kattan atladı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası S.U.(38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi. İhbar üzerine kısa sürede sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U. oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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