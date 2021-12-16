Haberler Yaşam Videoları Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu
16.12.2021 16:04 - Son Güncelleme: 16.12.2021 16:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:59
SON DAKİKA! Çalışanlara müjde...
Ana Sayfa 01:43
Kibritle oynayan çocuk evi...
Ana Sayfa 03:14
Gözler Emekli, memur, memur...
Ana Sayfa 00:14
Narkotik köpeği destekli...
Ana Sayfa 00:28
Ünlü solistin dehşet davasında...
Ana Sayfa 00:58
Edirne’nin yüksek kesimlerinde...
Ana Sayfa 00:17
Merkez yılın son faiz kararını...
Ana Sayfa 03:42
Müge Anlı stüdyosuna gelen...
Ana Sayfa 00:41
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile...
Ana Sayfa 01:45
Anne ve babalar evlatlarını...
Ana Sayfa 01:09
Çatalca kar yağışının...
Ana Sayfa 00:15
Mehmetçik'ten terör temizliği!...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA