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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 17:56 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 18:05

Çökertilen “YOLYEMEZLER” çete lideri gizli bölmede işte böyle yakalandı!

Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri, İstanbul Büyükçekmece'deki bir villada bulunan gizli sığınakta böyle yakalandı. Gizli bölmede yakalanan zanlının gözaltına alındığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan baskınlarda çete lideri de dahil 27 kişi yakalanmıştı. Operasyon ile çökertilen 'Yolyemezler' adlı suç ağının elebaşı Mehmet Selim A.'nın, Büyükçekmece'de bir villaya yapılan baskın sırasında dolap içerisindeki gizli bölmede saklandığı ve o bölmede polisten gizlenmeye çalıştığı saptandı.

Çete lideri gizlendiği saklı bölmede yakalanırken, aynı yerde ve diğer adreslerde ise 18 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 tipi kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 3 adet otomatik tabanca, 23 şarjör ile bu silahlara ait değişik çaplarda bin mermi, 1 çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde ve 100 bin lira nakit para ile 8 bilgisayar ele geçirildi.

Suç ağının yöneticisinin de içlerinde bulunduğu toplam 27 şüphelinin sorgusu devam ederken, çete lideri Mehmet Selim A.'nın gizli bölmeden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar, operasyonu düzenleyen polislerin kameralarına da yansıdı. O anlar saniye saniye kayda geçerken, ilginç görüntülerde şüpheliler bulundukları yerden çıkarılarak yere yatırılıp kelepçeleniyor. Emniyetteki sorguları devam eden çete fertleri, ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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