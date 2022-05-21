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CHP’li İBB Haliç’e yazık ediyor! Suyun renginin değiştiği gözlendi

CHP’li İBB Haliç’e yazık ediyor! Suyun renginin değiştiği gözlendi
21.05.2022 00:18 - Son Güncelleme: 21.05.2022 00:25

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"Altın Boynuz" olarak bilinen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde büyük bir özveriyle temizlenen Haliç'in şu anki durumu içler acısı... Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlemlendi. Bu gelişmenin ardından gözler CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye çevrilirken; Haliç için nasıl bir aksiyon alacakları merak konusu oldu. Öte yandan İmamoğlu, Haliç'te yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin projesini iptal etmiş ve "temel atmama töreni" ile şov yapmıştı.

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