CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

HDP'li Pervin Buldan’la fidan diken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma törenine katıldı. İmamoğlu’nu gören bir gazi yakını "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt verdi. İmamoğlu'nun Edirnekapı Şehitliği'ndeki ziyareti sırasında gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından tepki görmesinin yankıları sürerken, benzer bir olay da bugün yaşandı.Cuma namazı sonrası bir vatandaş İmamoğlu'na, önceki olayı hatırlatarak 'Bul beni başkan' diye tepki gösterirken, o anları kameraya aldı.

Dün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'nde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı.





İmamoğlu ise gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt vermişti.





İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada ise "Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu" demişti.





Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.



