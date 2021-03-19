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Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Lösemi hastası Erman Akalp ailesini buldu mu?

Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Lösemi hastası Erman Akalp ailesini buldu mu?
19.03.2021 13:55
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Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Lösemi hastası Erman Akalp ailesini buldu mu? Lösemi hastası Erman Akalp, ilik nakli için biyolojik ailesini arıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Erman Akalp'in ailesi olabileceklerini düşünen iki kişi canlı yayına katılmış ve ardından DNA için örnekler alınmıştı. Olayı takip eden Müge Anlı izleyicileri, "Erman Akalp ailesini buldu mu?" sorusunun yanıtını büyük bir merakla beklerken nefesler tutuldu, Müge Anlı DNA sonucunu Atv canlı yayınında açıkladı.


Müge Anlı, Hatice Hanım ile Erman Bey'in kardeşlik bağlantılarının olmadığını açıkladı. Hatice Hanım gözyaşlarını tutamadı. Erman Bey, Hatice Hanım ile bundan sonra da görüşebileceklerini söyleyerek geldikleri için Allah razı olsun dedi. Müge Anlı, Dede Bey ile Erman Bey'in de kardeşlik bağlantılarının olmadığını açıkladı.

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