CHP meclisi karıştırdı! TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki 04.03.2020 18:48

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki kavga hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerine tepki gösteren Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki kavga hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerine sert tepki gösterdi.

MECLİS ÇATISI ALTINDA YERİ YOKTUR

Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." dedi.

"MİLLETİMİZ DE BUNDAN RAHATSIZDIR"

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Devlet olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Engin Özkoç'un ifadelerini kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." şeklinde konuştu.