RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Çekmeköy’de korkunç olay! Kamyonetteki demir çubuklar öndeki aracın camından içeri girdi

Çekmeköy’de korkunç olay! Kamyonetteki demir çubuklar öndeki aracın camından içeri girdi

Çekmeköy’de korkunç olay! Kamyonetteki demir çubuklar öndeki aracın camından içeri girdi
04.05.2021 14:41
Ana Sayfa 02:16
Korkunç olay! Demir çubuklar...
Ana Sayfa 03:33
Lütfiye Gündüz’ü kim, neden...
Ana Sayfa 00:51
Hindistan'dan içler acısı...
Ana Sayfa 02:42
Bin lira kredi aldı eşini de...
Ana Sayfa 00:21
48 saat sonra haber geldi!
Ana Sayfa 00:39
Kovid-19'un yeni üssünde...
Ana Sayfa 01:05
Öztrak'ın o sözleri yine...
Ana Sayfa 00:17
Üst geçit böyle çöktü!...
Ana Sayfa 01:01
Bursa Gemlik'te işçi servisi...
Ana Sayfa 00:47
Milyar dolar'lık boşanma
Ana Sayfa 01:52
Kademeli açılma nasıl olacak?
Ana Sayfa 02:32
Görenler tanıyamadı! Ebru...

Son dakika haberine göre Çekmeköy’de yüreklerin ağza geldiği bir olay yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önde giden otomobilin arka camından içeri girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde dün yaşandı. Cadde üzerinde Murat Akkaya'nın kullandığı kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden Furkan K.'nın kullandığı otomobilin üzerine düştü. Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"
Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi.



Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları