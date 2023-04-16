Eskişehir'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 17 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsünde bulunan 17 kişi yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Bursa-Eskişehir karayolu Batıkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü Mesut Adak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ayvalık-Ankara arası sefer yapan 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, beton bloklara çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle şoförün de içinde bulunduğu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.