PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale'de acı olay! Kamyonet sürücüsü doğum gününde yaptığı kazada hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Aydın Yücel'in 38'inci yaş günü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta Abdülhadi Şimşek yönetimindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Aydın Yücel yönetimindeki 17 SF 622 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ikiye ayrıldı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Yücel, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Şimşek, gözaltına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Yücel'in bugün 38'inci yaş günü olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

İnegöl'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
İnegöl'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle