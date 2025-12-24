PODCAST CANLI YAYIN
Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızın o anları kamerada

Hatay’da bir iş yerine girip kaşla göz arasında camekandaki telefonu çalan hırsızın çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindeki kameraların incelenmesinin ardından yakalanan hırsız M.B., mahkemece tutuklandı.

İŞ YERİNE MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, TELEFONU ÇALDI

Olay, 15 Aralık günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine müşteri gibi giren M.B., camekânda bulunan cep telefonunu alarak iş yeri içinde bir süre dolaştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR ELE VERDİ

Telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli M.B.'yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi

