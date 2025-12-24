Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızın o anları kamerada
Hatay’da bir iş yerine girip kaşla göz arasında camekandaki telefonu çalan hırsızın çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindeki kameraların incelenmesinin ardından yakalanan hırsız M.B., mahkemece tutuklandı.
İŞ YERİNE MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, TELEFONU ÇALDI
Olay, 15 Aralık günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine müşteri gibi giren M.B., camekânda bulunan cep telefonunu alarak iş yeri içinde bir süre dolaştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
KAMERALAR ELE VERDİ
Telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli M.B.'yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.