Cadılar Bayramı eğlencesi faciayla bitti! 16 yaşındaki genç öldü
İzmir’de arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı kutlamasına giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek, etkinlik öncesi alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
KUTLAMA FACİAYA DÖNDÜ
İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı kutlamasına gitmeden önce alkol aldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.
EĞLENCE ÖNCESİ ALKOL İDDİASI
Olay, Bornova ilçesinde meydana geldi. Atakent Anadolu Lisesi öğrencisi Alp Sirek (16), arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı'nı kutlamak için bir eğlence mekânına gitti. İddiaya göre grup, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içti. Daha sonra etkinliğin yapılacağı mekâna geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında aniden fenalaştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
GİTAR ÇALDIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI
Alp Sirek'in Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu, ailesinin bilgisi dahilinde etkinliğe katıldığı öğrenildi. Gençten geriye ise gitar çaldığı görüntüler kaldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sirek'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye devam ediyor.