Haberler Video Yaşam Videoları Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan <a href="/index/busra-buyuksen?type=2" class="">Büşra Büyükşen</a> konuştu: Hakkımı helal etmiyorum

Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra Büyükşen konuştu: Hakkımı helal etmiyorum

Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra Büyükşen konuştu: Hakkımı helal etmiyorum
18.07.2021 18:56
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nin çözülmesinin ardından olayın yankıları sürüyor. Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in öldüğü saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen çarpıcı açıklamalar yaptı. 3 yılın kendisi için zor geçtiğini belirten Büyükşen, ''Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'konuş' diyen insanlar oldu. Keşke sen de ölseydin diyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum.'' ifadelerini kullandı.


Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nin çözülmesinin ardından olayın yankıları sürüyor. Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in öldüğü saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen çarpıcı açıklamalar yaptı. 3 yılın kendisi için zor geçtiğini belirten Büyükşen, ''Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'konuş' diyen insanlar oldu. Keşke sen de ölseydin diyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum.'' ifadelerini kullandı.
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