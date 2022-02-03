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Büyükçekmece’de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ’ye tepki gösterdi

Büyükçekmece’de sokakları su bastı, vatandaşlar İSKİ’ye tepki gösterdi
03.02.2022 11:55

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İstanbul Büyükçekmece’de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su basması sonucu isyan eden bir vatandaş gece 2 sıralarında durumu İSKİ’ye bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Dizdariye Mahallesi Pazar Caddesi'nde bulunan 4 sokakta birden kanalizasyon taştı. Taşkın sonucu sokaklar göle döndü. 2 araç yarıya kadar su altına kaldı. Vatandaşlar duvar üstünden tırmanarak evlerine gitmeye çalıştı. Taşkının gece saatlerinden itibaren başladığı ve durumun İSKİ’ye bildirildiği ancak ilgilenen kimsenin olmadığı iddia edildi.

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