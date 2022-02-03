Ormanda vahşet! 4 çocuk annesi kadına tecavüz edip çırılçıplak bıraktılar!

Kolombiya'da korkunç cinayet! Kimliği belirsiz kişiler, dört çocuk annesi kadını ormanlık alanda tecavüz ettikten sonra çırılçıplak olarak bıraktı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde kafasına taşla vurulan kadının öldüğünü gördü.