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Ormanda vahşet! 4 çocuk annesi kadına tecavüz edip çırılçıplak bıraktılar!

Ormanda vahşet! 4 çocuk annesi kadına tecavüz edip çırılçıplak bıraktılar!
03.02.2022 11:49 - Son Güncelleme: 03.02.2022 11:50

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Kolombiya'da korkunç cinayet! Kimliği belirsiz kişiler, dört çocuk annesi kadını ormanlık alanda tecavüz ettikten sonra çırılçıplak olarak bıraktı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde kafasına taşla vurulan kadının öldüğünü gördü.

Yaşam Videoları

Kolombiya'nın Buga şehrinde yaşayan 26 yaşındaki 4 çocuk annesi Kelly Johana Tamayo Bórquez, ormanlık alanda çıplak şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan ekipler, kadının tecavüze uğradığını ve kafasının taşla ezildiğini belirledi.

Genç kadının yüzünün tanınmaz hale geldiği öğrenilirken, olay hakkında açıklamalarda bulunan kadının halası Alexandra Bohorquez, yeğeninin eski sevgilisinden sürekli tehdit aldığını söyledi. Hala, cinayeti eski sevgilinin işleme ihtimali olduğunu belirterek, yakalanmasını talep etti.

Ülke genelinde yankı uyandıran cinayet nedeniyle Buga Polis Amirliği de seferber oldu.

Polis amiri Nelson Dabey Parrado, cinayetin faillerinin yakalanması ve olayın aydınlığa kavuşturulması adına özel ekip kurulduğunu açıkladı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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