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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 14:12 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 14:16

Büyükçekmece’de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 3. günde devam ediyor

Büyükçekmece’de 5 Ağustos’ta öğle saatlerinde eşiyle birlikte tekneyle denize açılan ve serinlemek isterken akıntıya kapılarak kaybolan kadını arama çalışmaları 3. günde devam ediyor. Olay, 5 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Baba Burnu Sahili’nde meydana gelmişti. Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte tekneyle denize açılmıştı. Bir süre sonra çift serinlemek için tekneden atlayarak yüzmeye başlamıştı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken çift gözden uzaklaşmıştı. Teknede kalan çiftin kızları sahil güvenliği aramıştı ve olayı bildirerek yardım istemişti. Olay yerine gelen ekipler baba Mustafa Altunok’a ulaşmıştı ancak o günden bu yana anne Melek Altunok’a ulaşılamadı. Bu sabah erken saatten itibaren olay yerine gelen ekipler, anne Melek Altunok için tekrar arama çalışması başlattı. Melek Altunok’un kaybolduğu yeri ablukaya alan ekiplere sahil güvenlik botları da destek veriyor. Yaklaşık 4 kilometrelik alanı tarayan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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