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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 13:45 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 13:53

Karaman'da seyir halindeyken alev alan tır yanarak hurdaya döndü

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 YH 570 plakalı otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücüsü aracını yol kenarına durdurarak hemen itfaiyeden yardım istedi. LPG’li otomobil kısa süre içinde alev topuna dönerken, ateş dağlık arazideki kuru otları da tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yanarak demir yığınına dönen otomobilde soğutma çalışması yaptı. Otomobilin söndürülmesinin ardından itfaiye dağlık alanda yanan kuru otları da su sıkarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede otomobilin elektrik kontağından dolayı yandığını belirledi.

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