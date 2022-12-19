Bursa’nın İznik ilçesinde 40 metrelik çınar ağacı büyük bir gürültüyle lokanta ve çay ocağının üzerine devrildi

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin en yoğun caddelerden biri olan Kılıçaslan Caddesi’nde 40 metrelik çınar ağacı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültüyle devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar panikle ne olduğunu anlamaya çalışırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir kimsede yaralanma olmadığını tespit ederken çınar ağacının lokanta ve çay ocağının üzerine devrilmesi nedeniyle maddi hasar oluştu.