Haberler Yaşam Videoları Bursa’nın İznik ilçesinde 40 metrelik çınar ağacı büyük bir gürültüyle lokanta ve çay ocağının üzerine devrildi

Bursa’nın İznik ilçesinde 40 metrelik çınar ağacı büyük bir gürültüyle lokanta ve çay ocağının üzerine devrildi

Bursa’nın İznik ilçesinde 40 metrelik çınar ağacı büyük bir gürültüyle lokanta ve çay ocağının üzerine devrildi
19.12.2022 20:53

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:52
Kekik toplamaya giden yaşlı...
Yaşam 01:50
Beton mikseri viyadükten uçtu,...
Yaşam 01:23
Başkentte korkutan yangın
Yaşam 02:08
'Çaycı Hüseyin' lakaplı...
Yaşam 00:58
Evlilik teklifinde roller...
Yaşam 01:24
Hatay'da 4.8 büyüklüğünde...
Yaşam 01:42
Şanlıurfa’da çöpten eşek...
Yaşam 01:08
Kayınbiraderine otomobille...
Yaşam 01:20
Gökçeada ve Bozcaada’ya...
Yaşam 03:36
Erkek arkadaşı, Ayşenur'u...
Yaşam 00:38
İstanbul’da fuhuş operasyonu!...
Yaşam 01:52
Kapıkule'de valiz valiz...

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin en yoğun caddelerden biri olan Kılıçaslan Caddesi’nde 40 metrelik çınar ağacı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültüyle devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar panikle ne olduğunu anlamaya çalışırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir kimsede yaralanma olmadığını tespit ederken çınar ağacının lokanta ve çay ocağının üzerine devrilmesi nedeniyle maddi hasar oluştu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA