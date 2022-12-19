Haberler Yaşam Videoları Sarıyer’de tek katlı gecekonduda inşaat çalışması yapan bir kişi yangına sebep oldu.

Sarıyer’de tek katlı gecekonduda inşaat çalışması yapan bir kişi yangına sebep oldu.

Sarıyer’de tek katlı gecekonduda inşaat çalışması yapan bir kişi yangına sebep oldu.
19.12.2022 19:52 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:53

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:52
Kekik toplamaya giden yaşlı...
Yaşam 00:16
Cizre’de 4 kişinin öldüğü...
Yaşam 01:30
Dalgıç polis çocuğu kurtarmak...
Yaşam 00:16
İşten çıkarılan şehit eşine...
Yaşam 01:02
Amatör maçta olaylar çıktı
Yaşam 02:16
Kediyi kurtarmaya gitti,...
Yaşam 01:08
Kayınbiraderine otomobille...
Yaşam 01:20
Gökçeada ve Bozcaada’ya...
Yaşam 03:41
17 yaşındaki kızı tarafından...
Yaşam 00:43
Minibüsle çarpışan otomobil...
Yaşam 03:48
Sulama kanalına düşen 2...
Yaşam 01:52
Kapıkule'de valiz valiz...

Yangın kısa sürede çevredeki evlere ve dükkanlara da sıçrarken dumandan etkilenen yaşlı bir hasta sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Yaşam Videoları

Yangın saat 15.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Koç isimli vatandaş gecekonduda inşaat çalışması yaparken spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar strafor malzemeye sıçradı. Straforun kısa sürede alev almasıyla dumanlar etrafı kapladı. Gecekonduda çıkan yangın çevre binalara da yayılırken ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken yatalak bir hasta ise sağlık ekiplerince tahliye edildi.
Yangın esnasında olay yerinde bulunan Ahmet Ozan Doyku, ''Biz buradan geçerken ufak bir duman gördük, itfaiyeyi aradık. Ondan sonra alevler yükselerek tüm binayı sardı. Yangın evlere ve dükkanlara sıçradı. İçeride birkaç kişi vardı, onları da çıkardılar'' dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatih Hacıhasanoğlu ise ''Çatı çalışması yapıyorlarmış. Çatı çalışmasından dolayı çatı malzemesi tutuşuyor, yandaki gecekonduya ve 3-4 binaya yayılıyor. Şu an söndürme çalışmaları devam ediyor. Allah'tan can kaybı yok, ona şükrediyoruz'' diye konuştu.
Öte yandan yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

SON DAKİKA