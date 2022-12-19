Sarıyer’de tek katlı gecekonduda inşaat çalışması yapan bir kişi yangına sebep oldu.

Yangın saat 15.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Koç isimli vatandaş gecekonduda inşaat çalışması yaparken spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar strafor malzemeye sıçradı. Straforun kısa sürede alev almasıyla dumanlar etrafı kapladı. Gecekonduda çıkan yangın çevre binalara da yayılırken ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken yatalak bir hasta ise sağlık ekiplerince tahliye edildi.

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Ahmet Ozan Doyku, ''Biz buradan geçerken ufak bir duman gördük, itfaiyeyi aradık. Ondan sonra alevler yükselerek tüm binayı sardı. Yangın evlere ve dükkanlara sıçradı. İçeride birkaç kişi vardı, onları da çıkardılar'' dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatih Hacıhasanoğlu ise ''Çatı çalışması yapıyorlarmış. Çatı çalışmasından dolayı çatı malzemesi tutuşuyor, yandaki gecekonduya ve 3-4 binaya yayılıyor. Şu an söndürme çalışmaları devam ediyor. Allah'tan can kaybı yok, ona şükrediyoruz'' diye konuştu.

Öte yandan yangınla ilgili incelemeler sürüyor.