Haberler Video Bursa'da vahşi cinayet! Ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Bursa'da vahşi cinayet! Ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da vahşi cinayet! Ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

09.01.2020 16:24

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin cesedi otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde tarlasına gitmek için yola çıkan vatandaş, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşın durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenmeyen kişinin öldüğünü tespit etti.

Polis, yaptığı ilk incelemelerin ardından ölen kişinin ağzının bantlandığı, kalbinden 2 kez bıçaklandığını tespit etti. Cesedin çürümeye başlamasından dolayı 2-3 gün önce öldürüldüğünü öngören polis ekipleri, olay yerinde kan izine rastlanmamasından dolayı şahsın başka yerde öldürüldükten sonra tarlaya atıldığını belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları