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Türkiye-İran sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileri

Türkiye-İran sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileri

09.01.2020 16:14

Türkiye - İran sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde bugün öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçtu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizdi. Uçağın bıraktığı kuyruk izi ise gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.
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