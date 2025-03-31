Bursa’da üşengeç hırsız: Eve gitmek için iki araç çaldı!

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 12:59

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. isimli şüpheli, arkadaşlarıyla gezintiye çıktıktan sonra eve yürümeye üşendi. Sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin kapısını yoklayan şüpheli, aracın kapısının açık olduğunu fark edince düz kontak yaparak çalıştırdı. Ancak bir süre ilerledikten sonra aracın yakıtı bitince, yolda bırakıp başka bir kamyonet çaldı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ikinci çaldığı kamyonetle kaza yaptığını belirledi. Bir iş yerine çarpan G.T., kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım" diyerek polisi şaşkına çevirdi. Adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.