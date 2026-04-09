Artvin'de motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti: Kaza anı kameralara yansıdı

Arhavi'deki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 Nisan Salı günü meydana gelen ve 29 yaşındaki Eren Karamahmutoğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı. Boğaziçi Mahallesi Kapisre Köprüsü kavşağında yaşanan olayda, 08 AT 022 plakalı otomobil ile 08 ABV 707 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karamahmutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Çarpışmanın Şiddeti Kamerada

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, kavşağa giren otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar saniye saniye görüldü. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu ve yere düştüğü anlar yer aldı. Kazanın şiddeti, çevredeki vatandaşlar ve izleyenler arasında büyük üzüntüye yol açtı.

İnceleme Devam Ediyor

Genç yaşta hayata veda eden Eren Karamahmutoğlu'nun ölümü ilçeyi yasa boğarken, emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikatın sürdüğü bildirildi. Adli makamlar, görüntüleri ve tanık ifadelerini inceleyerek kazadaki kusur oranlarını belirlemek üzere çalışmalarını yürütüyor.