Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Çitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük istikametine giden Fatih Mehmet A. (27) yönetimindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Rıdvan Ö. (36) idaresindeki 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle traktörde yolcu olarak bulunan Yunus D. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.