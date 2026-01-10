Van'da 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışıyla 6 ilçede 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ
Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
405 YOL ULAŞIMA KAPANDI
Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp'te 20 mahalle ve mezra yolu kar nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
Kar yağışının en yoğun olduğu Başkale'de araçlar kara gömüldü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.
EKİPLER SAHADA
Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.