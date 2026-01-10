PODCAST CANLI YAYIN
Van'da 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışıyla 6 ilçede 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp'te 20 mahalle ve mezra yolu kar nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının en yoğun olduğu Başkale'de araçlar kara gömüldü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

