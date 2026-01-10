Van'da 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

405 YOL ULAŞIMA KAPANDI

Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp'te 20 mahalle ve mezra yolu kar nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Kar yağışının en yoğun olduğu Başkale'de araçlar kara gömüldü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

EKİPLER SAHADA

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.