Bursa’da mahalle kavgası: Gençler tekme tokat birbirine girdi

MAHALLE KAVGASI KAMERALARA YANSIDI

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde gençler arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

GENÇLER LAF ATMA NEDENİYLE TARTIŞTI

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı mahallede bulunan gençler arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLARIN UYARILARI SONUÇSUZ KALDI

Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. Görüntülerde bazı kişilerin, "Polis geliyor şimdi hepinizi alacak" ve "Siz aynı mahallenin çocuğusunuz, niye kavga ediyorsunuz" sözleri dikkat çekti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kavga çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.