Bursa’da mahalle kavgası: Gençler tekme tokat birbirine girdi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde mahallenin gençleri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların müdahalesi sonuçsuz kaldı.

MAHALLE KAVGASI KAMERALARA YANSIDI
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde gençler arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

GENÇLER LAF ATMA NEDENİYLE TARTIŞTI
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı mahallede bulunan gençler arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLARIN UYARILARI SONUÇSUZ KALDI
Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. Görüntülerde bazı kişilerin, "Polis geliyor şimdi hepinizi alacak" ve "Siz aynı mahallenin çocuğusunuz, niye kavga ediyorsunuz" sözleri dikkat çekti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kavga çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

