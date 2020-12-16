Bursa'da kızlar erkek yüzünden saç saça baş başa kavga etti

Bursa'da iki grup genç kız, erkek yüzünden saç saça baş başa tekme tokat kavga etti. O anları çevredekiler cep telefonlarıyla kaydederken koronavirüs salgınının arttığı günlerde sosyal mesafe ve maske olmaması da küçük bir ayrıntı olarak dikkat çekti.

Söz konusu kavga Bursa merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu, bir parkta buluştu.

İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Saç saça baş başa giren kızların kavgası kameraya yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.