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Bursa’da gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Yumruklar havada uçuştu

Bursa’da gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Yumruklar havada uçuştu
17.03.2021 00:33
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Bursa’da kız meselesi yüzünden birbirine giren 2 liseli grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı. Arkadaşları öldüresiye birbirine vururken cep telefonlarıyla onları görüntüleyen kızlar, "Vurun, vurun" diye bağırdı


Kız meselesi yüzünden tartışan lise talebesi oldukları öğrenilen 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi.

Gençler öldüresiye birbirlerini darp ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti.

KIZLARIN TAVRI TEPKİ TOPLADI!

Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

KORKUNÇ ANLAR KEMARAYA ÇEKİLDİ

Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BİR GENCİN ÇENESİ KIRILDI

Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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