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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024, 17:48 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024, 17:48

Bursa’da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Milcan Pak (41) yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, İtfaiye arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Jandarma komutanlığı timleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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