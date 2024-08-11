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Bursa’da bir genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu
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Bursa’da bir genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024, 12:22   |   Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024, 12:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu.

Olay saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün merkez Sinanbey Mahallesinde eğitim veren Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulun yanından geçen bir vatandaş duvar üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görüp 112'ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen gencin Uğur Öztürk(25) olduğu tespit edildi. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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