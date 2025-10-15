PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da akıl almaz kaza

Bursa'da akıl almaz kaza

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde duran trafikte zincirleme kaza anı otomobilin kamerasına yansıdı. Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada bir motosikletli ise ölümden döndü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda, kayda alınan görüntüler herkesin yüreğini ağzına getirdi. Arkadan gelen aracın durmayacağını fark eden sürücü, kendini sağa doğru attı. O esnada gelen otomobil önüne kattığı araçları, sürüklemeye başladı.

Kameralarda 5-6 aracı hurdaya döndüğü kazada, bir motosikletli de ölümden döndü. Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletli, kendini yolun ortasında oturur vaziyette buldu.

Yaşanan kazanın ardından olay yeri savaş alanı gibi kayda alınırken, herkes yardıma koştu.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle