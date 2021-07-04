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Bursa İnegöl’de çift başlı kuzu dünyaya geldi! 10 dakika yaşayabildi…

Bursa İnegöl’de çift başlı kuzu dünyaya geldi! 10 dakika yaşayabildi…
04.07.2021 01:08 - Son Güncelleme: 04.07.2021 01:11
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı doğan kuzu, 10 dakika sonra öldü. Hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş doğum sonrası fotoğraf paylaşarak "İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.


"ÖMRÜMDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Çift başlı kuzunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Kurumuş, "Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı. Bizde durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden. İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi." dedi.

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