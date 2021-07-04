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Marmaris'te lunaparkta pompalı dehşeti |VİDEO

Marmaris'te lunaparkta pompalı dehşeti |VİDEO
04.07.2021 00:46 - Son Güncelleme: 04.07.2021 00:49
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfek ile lunapark işletmecisini bacağından yaralayarak kaçtı.


Olay, Marina bölgesindeki lunaparkta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunaparka geldi. Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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