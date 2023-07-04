Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı: 1 ölü

Olay saat 23.15 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu, Hacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametine giden Mustafa Yağız (34) idaresindeki 15 ACF 299 plakalı Volkswagen marka ticari otomobil Hacılar Köyü mevkiine geldiği sırada yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkarak önce yönlendirme tabelasına çarpıp ardından şarampole yuvarlanarak eczane önünde bulunan ağaca çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yağız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Yağız’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldI.