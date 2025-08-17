PODCAST CANLI YAYIN

Burdur-Antalya yolunda feci kaza: Otomobil otobüse çarpıp tarlaya uçtu! 1’i ağır 3 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda otomobilin yolcu otobüsüne çarpıp tarlaya uçtuğu kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAZA ANI VE NEDENİ
Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda saat 13.05 sıralarında meydana gelen kazada, İsmahan D. (39) idaresindeki 15 ACS 900 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Bucak yönüne giderken önündeki 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsünü sollamak istedi. Sollamanın ardından tekrar sağ şeride geçmeye çalışan otomobil, otobüsün sol ön kısmına çarptı ve tarlaya uçtu.

YARALILAR VE MÜDAHALE
Kazada otomobil sürücüsü İsmahan D. ve yolcu Elif K. hafif yaralanırken, 13 yaşındaki Berru D. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berru D.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE ARAÇ DURUMU
Yolcu otobüsü şoförü Emre K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otobüs yedek şoför ile yoluna devam etti.

OLAY YERİNDE İNCELEME
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yerinde yapılan ölçümler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürüyor.

